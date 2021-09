Non ha il green pass, docente dello Stringher sospesa: primo caso a Udine (Di venerdì 24 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Accoltellamento in un parco a Udine, denunciato 25enne Un inno alla ripartenza, Udine si tinge dei colori dei colori dell'alta moda Prof vuole ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 24 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Accoltellamento in un parco a, denunciato 25enne Un inno alla ripartenza,si tinge dei colori dei colori dell'alta moda Prof vuole ...

Advertising

RobertoBurioni : Chi non si vaccina e ottiene il green pass con il tampone usa un espediente per non fare il suo dovere di cittadin… - VittorioSgarbi : Il Green pass è un ricatto di Stato che costringe i lavoratori non vaccinati a sborsare spese folli per lavorare. L… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - ChaniAtreides80 : @QLexPipiens 1/ Non comprendo, tuttavia, quali siano i rischi derivanti dal referendum. il Green Pass è LEGGE e, co… - 14_lumina : RT @fattoquotidiano: Salvini non vota la fiducia sul green pass e perde il social media manager Luca Morisi l' ideatore della “Bestia” htt… -