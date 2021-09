Lewis Hamilton duro con Marko | “Non m’interessa cosa dice”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Gara importante a Sochi per il Gran Premio di Russia. Dopo una settimana di pausa,e Max Verstappen tornano in pista per assaltare il Mondiale 2021 di Formula Uno. Durante la solita conferenza stampa di presentazione del weekend di F1, il campione del mondo in carica ha parlato del momento attuale tornando, anche, sull’incidente di Monza. Le dichiarazioni diEcco le parole del campione del mondo in carica in Formula Uno alla vigilia del Gran Premio di Russia. Il britannico, come sempre, mostra di essere estremamente combattivo: “Non ho alcuna conseguenza dopo Monza, mi sono fatto controllare, ho lavorato un po’ in palestra e sono pronto. Le parole di? Sinceramente non bado adicono gli altri, avevo un po’ di dolore dopo la gara e ho ...

Solo cambiamenti sulle altre vetture, come quelli possibili sulla Red Bull di Max Verstappen e sulla W12 di, potrebbero permettere a Leclerc di guadagnare qualche posizione. L'arma ...In vista del Gran Premio di Russia (diretta su Sky Sport e in streaming NOW, differita TV8)e Max Verstappen riappaiono sulla scena della Formula 1 e tornano a sfidarsi dopo l'incredibile incidente di Monza, con la Red Bull dell'olandese sopra alla Mercedes dell'inglese, che ...Prende il via oggi l'intenso weekend che porterà alla gara del mondiale di F1 a Sochi in Russia. Sarà una gara estremamente importante per le sorti del campionato che vedrà Lewis Hamilton e Max Versta ...