GF Vip 6 | eliminato tra Tommaso Eletti e Davide Silvestri | cosa dicono i sondaggi

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 24 settembre 2021) Si chiude oggi, venerdì 24 settembre, la seconda settimana all’insegna del GF Vip 6. In occasione della quarta puntata del reality in programma per la prima serata di oggi su Canale 5, scopriremo anche il nome del primodell’edizione. A rischiare di lasciare il reality sono. Grande Fratello Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.