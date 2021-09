Fidanzati muoiono all'improvviso in pochi giorni: stavano aspettando un bambino (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono morti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra il 21enne Dale Hannon e la fidanzata incinta di sei mesi. Erano tornati in Irlanda dalle vacanze in Spagna e stavano aspettando un bambino. Un ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono morti a distanza dil'uno dall'altra il 21enne Dale Hannon e la fidanzata incinta di sei mesi. Erano tornati in Irlanda dalle vacanze in Spagna eun. Un ...

