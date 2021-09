È morto Giuseppe Sulli, altra tragedia a Monreale (Di venerdì 24 settembre 2021) È morto Giuseppe Sulli a soli 54 anni, stroncato da un brutto male. Un’altra brutta notizia piomba sulla comunità di Monreale dopo quella arrivata ieri che ha riguardato la scomparsa improvvisa di Filippo Sciortino. Giuseppe Sulli, Monrealese, geometra affermato nel campo dell’edilizia, lascia consorte e due figlie. Ha lottato contro una malattia che però non gli ha dato scampo e se lo é portato via in poco tempo. La notizia della sua morte è stata data dall’azienda Monrealese Brique per cui Sulli eseguiva le proprie prestazioni come geometra. “Non abbiamo parole per poter trasmettere il dolore che oggi abbiamo perso una persona molto importante, il nostro geometra”, si legge sulla pagina Facebook. L’ultimo saluto ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 24 settembre 2021) Èa soli 54 anni, stroncato da un brutto male. Un’brutta notizia piomba sulla comunità didopo quella arrivata ieri che ha riguardato la scomparsa improvvisa di Filippo Sciortino.se, geometra affermato nel campo dell’edilizia, lascia consorte e due figlie. Ha lottato contro una malattia che però non gli ha dato scampo e se lo é portato via in poco tempo. La notizia della sua morte è stata data dall’aziendase Brique per cuieseguiva le proprie prestazioni come geometra. “Non abbiamo parole per poter trasmettere il dolore che oggi abbiamo perso una persona molto importante, il nostro geometra”, si legge sulla pagina Facebook. L’ultimo saluto ...

