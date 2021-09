Decreto Green pass scuola, mascherine Ffp2 per docenti in classi con alunni esonerati dall’obbligo (Di venerdì 24 settembre 2021) Con il Decreto Green pass scuola approvato dal Senato ieri cambiano le regole sull'utilizzo delle mascherine da parte del personale scolastico. Al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo Ffp2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del D.L. 73/2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 settembre 2021) Con ilapprovato dal Senato ieri cambiano le regole sull'utilizzo delleda parte del personale scolastico. Al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini edall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura didi tipoo FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del D.L. 73/2021. L'articolo .

