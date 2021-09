Dazn, ‘chi ha avuto disservizio riceverà un mese gratis in aggiunta all’abbonamento’ (Di venerdì 24 settembre 2021) “In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre, Dazn conferma che tutti i clienti impattati, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’App fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi”. Così Dazn dopo i disservizi capitati durante la visione delle gare di ieri Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli. “Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da Dazn una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito”, spiega il broadcaster. Inoltre Dazn “ribadisce che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega Serie A in un immutato clima di collaborazione e trasparenza”. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 24 settembre 2021) “In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre,conferma che tutti i clienti impattati, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’App fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di undi visione senza ulteriori costi aggiuntivi”. Cosìdopo i disservizi capitati durante la visione delle gare di ieri Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli. “Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente dauna comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di ungratuito”, spiega il broadcaster. Inoltre“ribadisce che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega Serie A in un immutato clima di collaborazione e trasparenza”. Funweek.

