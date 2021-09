Dal 15 ottobre stop allo smart working per tutti i dipendenti pubblici. Draghi firma il Dpcm, Brunetta: «Tornerà legato ai risultati» (Di venerdì 24 settembre 2021) tutti i dipendenti pubblici dovranno tornare in ufficio dal 15 ottobre. Con la firma del Dpcm del premier Mario Draghi arriva la conferma sul rientro in presenza degli statali, che da quel giorno dovranno anche essere muniti di Green pass per accedere al proprio ufficio. Dopo 18 mesi di lavoro da casa imposti dalla pandemia di Coronavirus, da metà ottobre si chiude un periodo che per il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta si spera sarà irripetibile: «Si apre l’era di una nuova normalità – ha detto il ministro subito dopo la firma del Dpcm – e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo del Green pass a tutto il mondo del lavoro». I passaggi per il rientro in ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021)dovranno tornare in ufficio dal 15. Con ladeldel premier Marioarriva la conferma sul rientro in presenza degli statali, che da quel giorno dovranno anche essere muniti di Green pass per accedere al proprio ufficio. Dopo 18 mesi di lavoro da casa imposti dalla pandemia di Coronavirus, da metàsi chiude un periodo che per il ministro della Pubblica amministrazione Renatosi spera sarà irripetibile: «Si apre l’era di una nuova normalità – ha detto il ministro subito dopo ladel– e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo del Green pass a tutto il mondo del lavoro». I passaggi per il rientro in ...

