ATP Metz 2021 | risultati 24 settembre | bene Hurkacz e Monfils | out Murray

Advertising

Ubitennis : ATP Metz: Murray gioca alla pari con Hurkacz, ma esce sconfitto in due set - sportface2016 : #AtpMetz 2021: il programma di sabato 25 settembre - livetennisit : ATP 250 Nur Sultan e Metz: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) - DanielaBersani1 : RT @WeAreTennisITA: Sonego ?? A Metz, il giovane Holger Rune ha battuto il nostro Lorenzo per 6-7 6-4 6-4. Il danese ha vinto così la prima… - sportface2016 : #AtpMetz, l'ordine di gioco di venerdì 24 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Metz

Il programma , gli orari e l'ordine di gioco dell'250 di2021 , in riferimento alla giornata di sabato 25 settembre. Hubert Hurkacz sarà il protagonista assoluto di giornata: in campo per la semifinale del singolare, opposto a Peter ...... prima a Como e poi a Banja Luka, portandosi a un passo dalla top - 100. Sul veloce indoor il ... ma il diciottenne danese ha centrato i quarti a(dove è ancora in corsa) e ha accorciato le ...Il torneo Moselle Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento indoor di Metz, in Francia, ha visto completarsi nella serata italiana la quinta giornata del tabellone principale ...Come a Cincinnati, il polacco rifila un 7-6 6-3 all'ex numero 1 mondiale. Quarta 'semi' del 2021 per lui. Sfiderà Gojowczyk ...