Atalanta | i convocati di Gasperini per l’Inter

Advertising

_intermagazine : Qui Atalanta, sono 22 i convocati da Gasperini per l’Inter: l’elenco completo - news24_inter : #InterAtalanta , i convocati di Gasperini ?? #inter - sportli26181512 : Convocati Atalanta: restano a casa Hateboer e Muriel: L'Atalanta ha comunicato i... - infoitsport : Inter-Atalanta, i 22 convocati di Gasperini: ‘sorpresa’ a centrocampo - fcin1908it : Inter-Atalanta, sono 22 i giocatori convocati da Gasperini. Ancora out Muriel -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta convocati

TUTTO mercato WEB

Il campionato è lungo, l'ha dieci punti ma è sempre partita un po' più lenta. Il ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Mertens può rientrare fra i: ecco quando ...Per quanto riguarda i, Pioli, che dovrà fare a meno di Florenzi, alle prese con un trama ... è consapevole che saranno tante le pretendenti per i primi posti della classifica: "L'ha ...Alla vigilia del match di domani tra Inter e Atalanta, Gasperini ha stilato la lista ufficiale dei convocati. C'è Matteo Pessina che era a rischio forfait.Alla vigilia del match di domani tra Inter e Atalanta, Gasperini ha stilato la lista ufficiale dei convocati. C'è Matteo Pessina che era a rischio forfait.