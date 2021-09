Tra No vax e Sì vax, Salvini resta nel mezzo: «Sono Free vax. Green pass? Lo Stato si prenda le sue responsabilità sui trattamenti sanitari» (Di giovedì 23 settembre 2021) La Lega continua a stare nel mezzo nell’ideale scontro tra i No vax e i favorevoli al vaccino anti Covid. Solo ieri è scoppiato il caso alla Camera, quando metà dei deputati leghisti non ha partecipato alla votazione finale del decreto Green pass miss. Ma dopo l’uscita dell’europarlamentare No vax Francesca Donato, il Carroccio sembrava aver riasseStato la linea sul fronte dei vaccini. L’uscita di Matteo Salvini oggi però rimescola le carte. Commentando la dichiarazione del candidato sindaco di Milano, Bernardo, sulla possibilità di avere anche un assessore No vax, il leader della Lega ha risposto che lui è: «per la libertà. Non divido il mondo in bianchi e neri, milanisti e interisti, No vax e Sì vax. Io Sono per la libertà, Free vax. Ognuno della sua salute è libero ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) La Lega continua a stare nelnell’ideale scontro tra i No vax e i favorevoli al vaccino anti Covid. Solo ieri è scoppiato il caso alla Camera, quando metà dei deputati leghisti non ha partecipato alla votazione finale del decretomiss. Ma dopo l’uscita dell’europarlamentare No vax Francesca Donato, il Carroccio sembrava aver riassela linea sul fronte dei vaccini. L’uscita di Matteooggi però rimescola le carte. Commentando la dichiarazione del candidato sindaco di Milano, Bernardo, sulla possibilità di avere anche un assessore No vax, il leader della Lega ha risposto che lui è: «per la libertà. Non divido il mondo in bianchi e neri, milanisti e interisti, No vax e Sì vax. Ioper la libertà,vax. Ognuno della sua salute è libero ...

fattoquotidiano : Bersani a La7: “Tra i non vaccinati ci sono i ‘no vax, sì Dux’. L’Oscar delle fake news ce l’ha sicuramente Salvini” - HuffPostItalia : Borghi contro Zaia e viceversa. Nella Lega ormai è faida tra pro vax e no vax - Corriere : La pattuglia No vax in Parlamento (tra anti euro e fruttariani): «Il green pass? Non lo mostrerò mai» - YoshiIrai : @enrigoletto @Vector_DY @conteDartagnan Quello che ha favore tra la gente non è problema mio. Definire tutti quelli… - maxxxks : RT @MinutemanItaly: Stai serena tra qualche mese i no vax come li chiami tu saranno costretti all'obbligo, diretto o indiretto che dir si v… -