Perugia, a 18 mesi si arrampica e cade dal balcone: la zia lo vede, attende sotto e lo afferra (Di giovedì 23 settembre 2021) Perugia, a 18 mesi si arrampica e cade dal balcone. La brutta disavventura a lieto fine si è consumata a Bastia Umbra. Il piccolo era in casa con i parenti quando è riuscito a sfuggire al controllo degli adulti ed è precipitato dal balcone ma è stato afferrato al volo dalla zia che fortunatamente ha assistito all'intera scena, si è piazzata sotto e così lo ha salvato. Tragedia sfiorata nel Perugino, dove un bimbo di 18 mesi è precipitato dal balcone di casa ma è stato afferrato al volo dalla zia che fortunatamente ha assistito all'intera scena, si è piazzata sotto e così lo ha salvato. La brutta disavventura a lieto fine si è consumata a Bastia Umbra, tra Perugia ed ...

