Ornella Muti: la sua casa è una vecchia abbazia, incredibile! (Di giovedì 23 settembre 2021) Ornella Muti, avete mai visto dove vive la celebre attrice? Ecco la sua casa da sogno, era una vecchia abbazia. La casa da sogno di Ornella Muti (foto: Andreas Rentz/Getty Images).Bellezza e talento hanno sempre caratterizzato Ornella Muti, attrice romana che oggi ha abbondantemente superato i sessant’anni. A vederla oggi, però, sembra davvero una ragazzina; la sua bellezza non ha fatto che aumentare nel corso degli anni e, grazie a meditazione, una sana alimentazione e tanta palestra, ha un corpo da far invidia alle ventenni. Ma avete mai visto dove vive l’attrice? La sua casa da sogno era letteralmente una vecchia abbazia. Ornella ... Leggi su formatonews (Di giovedì 23 settembre 2021), avete mai visto dove vive la celebre attrice? Ecco la suada sogno, era una. Lada sogno di(foto: Andreas Rentz/Getty Images).Bellezza e talento hanno sempre caratterizzato, attrice romana che oggi ha abbondantemente superato i sessant’anni. A vederla oggi, però, sembra davvero una ragazzina; la sua bellezza non ha fatto che aumentare nel corso degli anni e, grazie a meditazione, una sana alimentazione e tanta palestra, ha un corpo da far invidia alle ventenni. Ma avete mai visto dove vive l’attrice? La suada sogno era letteralmente una...

Advertising

repubblica : Roma, arrestata Claudia Rivelli, a casa della sorella di Ornella Muti un litro di droga dello stupro. In aula: 'Ci… - RefikBiloglu : @GerardLDonadoni @vascoromeo @gori_magnani @ANNAMAMARIABIA1 @cmont4560 @claudioborlotto @marialves53 @hayertalbe… - tonyoli8 : @rubio_chef @Luca_Dei Come per la storia della detenzione di droga dello stupro, in un TG ho sentito 'arrestata la… - BlNOCHE : Ornella muti era ?? - tommasson76 : Ornella Muti (1978) -