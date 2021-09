«La trasformazione radicale parte dagli spazi aperti e solidali» (Di giovedì 23 settembre 2021) Il FusoLab è una palazzina che sbuca dall’enorme parallelepipedo di cemento del centro commerciale IperCoop del Casilino, alla periferia sudorientale di Roma. Qui da dieci anni si tengono corsi, si fa sport, si costruisce socialità. Fabrizio Barca arriva in questo pezzo di periferia romana alla vigilia dell’ultimo fine settimana di campagna elettorale. Si schiera accanto a Giovanni Caudo, capolista di Roma Futura, e di altri dei candidati di quello che è uno due simboli (l’altro è Sinistra civica ecologista) delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 settembre 2021) Il FusoLab è una palazzina che sbuca dall’enorme parallelepipedo di cemento del centro commerciale IperCoop del Casilino, alla periferia sudorientale di Roma. Qui da dieci anni si tengono corsi, si fa sport, si costruisce socialità. Fabrizio Barca arriva in questo pezzo di periferia romana alla vigilia dell’ultimo fine settimana di campagna elettorale. Si schiera accanto a Giovanni Caudo, capolista di Roma Futura, e di altri dei candidati di quello che è uno due simboli (l’altro è Sinistra civica ecologista) delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

