La lava vulcano a La Palma va verso mare: si temono gas tossici (Di giovedì 23 settembre 2021) Le colate laviche del vulcano Cumbre Vieja continuano a travolgere tutto quanto si trovi sul loro cammino, scendendo verso la costa dell'isola spagnola di La Palma, dove si teme il loro arrivo per la ...

Agenzia_Ansa : La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma alle Canarie ha già distrutto 320 edifici e coperto… - Corriere : Canarie, l’avanzata della lava: così seppellisce case, strade e una scuola - maola_varalli : RT @HMQueenBee: In Spagna dopo i nievacionistas sono arrivati i negazionisti del vulcano, che sostengono che l’eruzione a La Palma sia fint… - GRETA1SGARBO : RT @MariaRo51490621: #Vulcano alle Canarie, la lava avanza: «Case inghiottite come carta». Paura per i gas tossici. - VCountry3 : RT @MariaRo51490621: #Vulcano alle Canarie, la lava avanza: «Case inghiottite come carta». Paura per i gas tossici. -