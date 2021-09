Il mercato in campo -? Ciccio Caputo, manna dal cielo per la Sampdoria (Di giovedì 23 settembre 2021) Una doppietta, un’occasione non concretizzata a tu per tu con Vicario, una traversa colpita in girata in un autentico fazzoletto. È una sintesi della prestazione offerta al “Castellani” da Francesco Caputo. Contro l’Inter una gara di fisiologico ambientamento nella nuova realtà, soltanto un’occasione da goal non sfruttata e un feeling con Fabio Quagliarella da ricercare. Quando ci si trova dinanzi ad attaccanti di tale portata le attese si accorciano notevolmente, poichè qualità, esperienza ed intelligenza consentono di bruciare i tempi e fare la differenza in ogni caso. Ciccio Caputo è stato accolto con entusiasmo a Genova, è stata un’operazione dell’ultimo giorno di mercato, completamente inattesa che ha permesso alla Sampdoria di assicurarsi un attaccante in grado di risultare decisivo in ogni ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Una doppietta, un’occasione non concretizzata a tu per tu con Vicario, una traversa colpita in girata in un autentico fazzoletto. È una sintesi della prestazione offerta al “Castellani” da Francesco. Contro l’Inter una gara di fisiologico ambientamento nella nuova realtà, soltanto un’occasione da goal non sfruttata e un feeling con Fabio Quagliarella da ricercare. Quando ci si trova dinanzi ad attaccanti di tale portata le attese si accorciano notevolmente, poichè qualità, esperienza ed intelligenza consentono di bruciare i tempi e fare la differenza in ogni caso.è stato accolto con entusiasmo a Genova, è stata un’operazione dell’ultimo giorno di, completamente inattesa che ha permesso alladi assicurarsi un attaccante in grado di risultare decisivo in ogni ...

