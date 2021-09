Fridays For Future, domani mattina studenti beneventani in corteo (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’Unione degli studenti di Benevento: Il 24 settembre, in concomitanza con il “Global Strike for Future” indetto da FridaysForFuture, gli studenti beneventani parteciperanno al corteo organizzato dall’Unione degli studenti. La manifestazione precede la “Cop 26” di Glasgow, la conferenza mondiale a cui gli stati dovranno presentare i loro impegni per contrastare il cambiamento climatico. Si tratta di un momento storico, sul quale bisogna sensibilizzare la cittadinanza per pretendere uno sforzo importante, che possa risultare realmente incisivo sulle sorti del nostro pianeta. Parallelamente, è fondamentale attivarsi anche a livello locale, intercettando le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’Unione deglidi Benevento: Il 24 settembre, in concomitanza con il “Global Strike for” indetto daFor, gliparteciperanno alorganizzato dall’Unione degli. La manifestazione precede la “Cop 26” di Glasgow, la conferenza mondiale a cui gli stati dovranno presentare i loro impegni per contrastare il cambiamento climatico. Si tratta di un momento storico, sul quale bisogna sensibilizzare la cittadinanza per pretendere uno sforzo importante, che possa risultare realmente incisivo sulle sorti del nostro pianeta. Parallelamente, è fondamentale attivarsi anche a livello locale, intercettando le ...

