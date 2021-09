Farming Simulator 22 | GIANTS Software introduce il nuovo creatore di personaggi

(Di giovedì 23 settembre 2021) È ora di cambiarsi, stivali di gomma inclusi!22, ilcapitolo della celebre simulazione agricola di, introdurrà undie una vasta selezione di capi di abbigliamento che permetterà agli agricoltori virtuali di distinguersi dalla massa. I giocatori potranno scegliere tra diversi modelli dimaschili e femminili, modificare la loro pettinatura e modificare il loro aspetto grazie anche a una vasta gamma di capi di abbigliamento di marchi agricoli internazionali e di accessori alla moda da indossare. Creare un rude contadino indurito dalle intemperie con una grande barba folta e vistose basette in una giacca di pelle marrone e stivali rigidi sarà possibile ...

Ultime Notizie dalla rete : Farming Simulator

Uno degli ultimi titoli che ha annunciato che supporterà il multiplayer multipiattaforma è22 . Non appena verrà lanciato il 22 novembre, gli agricoltori virtuali su PC, PS4, PS5, ...Lo sviluppatore e publisher GIANTS Software ha annunciato l'implementazione del Cross - Play in22 . Grazie alla funzionalità Cross - Play gli agricoltori virtuali potranno giocare insieme online al gioco indipendentemente dalla loro piattaforma di gioco preferita....È ora di cambiarsi, stivali di gomma inclusi! Farming Simulator 22, il nuovo capitolo della celebre simulazione agricola di GIANTS Software, introdurrà un ..."L'implementazione di successo del crossplay segna un importante passo avanti per l'esperienza multiplayer nella serie Farming Simulator, ora auto-pubblicata", commenta Boris Stefan, Head of Publishin ...