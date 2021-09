F1: Russia; Raikkonen torna in pista dopo Covid 'ora felice' (Di giovedì 23 settembre 2021) "Sono felice di tornare in macchina dopo aver perso due appuntamenti. Ovviamente nessuno vuole essere testato positivo, ma è accaduto e bisogna seguire le regole". Le prime parole della Formula 1 in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) "Sonodire in macchinaaver perso due appuntamenti. Ovviamente nessuno vuole essere testato positivo, ma è accaduto e bisogna seguire le regole". Le prime parole della Formula 1 in ...

Advertising

SebFerrari27 : RT @SkySportF1: F1, Raikkonen al GP di Russia dopo il Covid: 'Ora è tutto ok, concentrato su Sochi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP htt… - SkySport : RT @SkySportF1: F1, Raikkonen al GP di Russia dopo il Covid: 'Ora è tutto ok, concentrato su Sochi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP htt… - SkySportF1 : F1, Raikkonen al GP di Russia dopo il Covid: 'Ora è tutto ok, concentrato su Sochi' #SkyMotori #F1 #Formula1… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: F1 GP Russia, torna Kimi Raikkonen dopo l’assenza per Covid: “Emozionato? Per niente...” - sportli26181512 : F1, Raikkonen al GP di Russia dopo il Covid: 'Ora è tutto ok, concentrato su Sochi': Kimi Raikkonen, guarito dal Co… -