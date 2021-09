F1, GP Russia 2021, Alonso: “Per il podio serve una gara caotica, ma sono felice” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Penso che siamo la quinta o la sesta squadra più veloce, quindi per ottenere un podio abbiamo davvero bisogno di una gara caotica. Senza questo, penso che la sesta o la settima posizione sia il massimo possibile. Ci siamo riusciti in poche gare quest’anno, ma sono felice della nostra costanza. Devi essere super fortunato per ottenere un podio. Se arriverà da qui a fine stagione, ovviamente sarà il benvenuto, ma penso che dobbiamo lavorare su aspettative realistiche”. Queste sono le parole di Fernando Alonso, pilota dell’Alpine, esternate durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Russia di Formula 1. Il pilota iberico ha analizzato criticamente le caratteristiche della propria vettura, offrendo un resoconto ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) “Penso che siamo la quinta o la sesta squadra più veloce, quindi per ottenere unabbiamo davvero bisogno di una. Senza questo, penso che la sesta o la settima posizione sia il massimo possibile. Ci siamo riusciti in poche gare quest’anno, madella nostra costanza. Devi essere super fortunato per ottenere un. Se arriverà da qui a fine stagione, ovviamente sarà il benvenuto, ma penso che dobbiamo lavorare su aspettative realistiche”. Questele parole di Fernando, pilota dell’Alpine, esternate durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1. Il pilota iberico ha analizzato criticamente le caratteristiche della propria vettura, offrendo un resoconto ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, GP Russia: cambio di Power Unit sulla Ferrari, Leclerc parte ultimo a Sochi #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : F1, GP Russia 2021: numeri e statistiche. Sochi 'casa Mecedes', ma non è l'unico circuito #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Russia in tv #SkyMotori #F1 #Formula1 - startzai : RT @ConfindustriaUd: Con #Russia interscambi in crescita grazie a #innovazione #FVG Secondo il Rapporto @SACEgroup #Export 2021 quello rus… - dbgiovanna : RT @agensir: Elezioni in #Russia. Kanevsky (Università di Mosca): 'Dubbi sul fatto che siano state del tutto democratiche, ma è difficile p… -