Draghi e Mattarella incontrano gli olimpionici bergamaschi | “Avete dimostrato di essere squadra”

Roma. Tokyo 2020 ha forse rappresentato il punto più alto della magica estate sportiva italiana, con centonove medaglie conquistate fra Giochi Olimpici e Paralimpici: un record storico per il Paese. Impossibile dimenticare la rincorsa di Marcell Jacobs, le lacrime di Bebe Vio o l'urlo di Simone Consonni. Quest'ultimo, insieme a Giulia Terzi, Martina Caironi e Oney Tapia, ha condotto lo sport bergamasco sul podio. I quattro hanno ricevuto un altro riconoscimento, questa volta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nella serata di giovedì 23 settembre ha presieduto la cerimonia di restituzione delle bandiere tricolori. "Ci sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi, questo è uno di quelli. Dopo aver dovuto far i conti con la pandemia, il paese si è sentito realmente coinvolto venendo rappresentato nel migliore dei modi da voi – ha detto ...

