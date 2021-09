Disney Plus: il CEO Bob Chapek non esclude l’arrivo della pubblicità (Di venerdì 24 settembre 2021) Disney Plus, anticipazioni. Il CEO Bob Chapek annuncia la possibilità di avere la pubblicità sul sito di streaming nel prossimo futuro. Arrivano le ultime anticipazioni del canale di streaming Disney Plus. Fino ad oggi, sul sito non sono mai state presenti pubblicità o ads, ma le cose potrebbero cambiare prima di quanto ci si potrebbe aspettare. Leggi su 2anews (Di venerdì 24 settembre 2021), anticipazioni. Il CEO Bobannuncia la possibilità di avere lasul sito di streaming nel prossimo futuro. Arrivano le ultime anticipazioni del canale di streaming. Fino ad oggi, sul sito non sono mai state presentio ads, ma le cose potrebbero cambiare prima di quanto ci si potrebbe aspettare.

