Dazn non funziona, completamente irraggiungibile oggi 23 settembre (Di giovedì 23 settembre 2021) Da qualche minuto a questa parte il noto servizio di video streaming in live Dazn è completamente offline, irragiungibile. La homepage mostra un messaggio eloquente: "Al momento c'è un problema nell'aprire Dazn. Prova a riaprire l'applicazione o il browser più tardi" rendendo di fatto impossibile guardare una delle due partite in questo momento in campo ovvero Sampdoria Napoli e Torino Lazio. Dazn non funziona: problemi su tutti i fronti Nuovo disservizio per Dazn dunque, questa volta il problema però non è di qualità della visione dei contenuti multimediali né di accesso alle pagine di Dazn.it, bensì a essere intaccato è proprio il sistema intero che non permette nemmeno di effettuare il login. Purtroppo si tratta a tutti gli effetti di un disservizio di un ...

