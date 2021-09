Coppa Italia FMI: a Misano l'ultimo round stagionale (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Misano World Circuit non si ferma mai e nel weekend 25 - 26 settembre ospiterà l'ultima tappa della Coppa Italia Velocità 2021 . Un appuntamento imperdibile, che servirà a incoronare i campioni ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) IlWorld Circuit non si ferma mai e nel weekend 25 - 26 settembre ospiterà l'ultima tappa dellaVelocità 2021 . Un appuntamento imperdibile, che servirà a incoronare i campioni ...

