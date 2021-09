Basket, Eurolega femminile 2021-2022. Conclusi i gironi di qualificazione con Famila Schio e KSC Szekszard già in stagione regolare (Di giovedì 23 settembre 2021) Da pochi minuti sono terminati ufficialmente i due gironi di qualificazione alla stagione regolare dell’Eurolega femminile 2021-2022. Già da ieri erano definite le due squadre in grado di accedere ai due gruppi che andranno avanti fino all’inizio del 2022: il Famila Schio e la squadra ungherese KSC Szekszard. Per le scledensi doppia vittoria su Valencia (56-48) e Bourges (69-57), mentre per le magiare sono arrivati i due successi sul Bellona Kayseri (80-70), attuale squadra dell’ex Battipaglia, Geas e Virtus Bologna Brooque Williams, e sulle padrone di casa del Sepsi SIC (63-56; si è giocato a Sfantu Gheorghe, in Romania). Negli ultimi due confronti, quelli di oggi, da una parte Sepsi ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Da pochi minuti sono terminati ufficialmente i duedialladell’. Già da ieri erano definite le due squadre in grado di accedere ai due gruppi che andranno avanti fino all’inizio del: ile la squadra ungherese KSC. Per le scledensi doppia vittoria su Valencia (56-48) e Bourges (69-57), mentre per le magiare sono arrivati i due successi sul Bellona Kayseri (80-70), attuale squadra dell’ex Battipaglia, Geas e Virtus Bologna Brooque Williams, e sulle padrone di casa del Sepsi SIC (63-56; si è giocato a Sfantu Gheorghe, in Romania). Negli ultimi due confronti, quelli di oggi, da una parte Sepsi ...

