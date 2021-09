Atp Metz 2021: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 24 settembre (Di giovedì 23 settembre 2021) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp di Metz 2021 per quanto riguarda la giornata di venerdì 24 settembre. Si entra nella fase calda della competizione indoor, arrivata ora ai quarti di finale. Ad aprire la giornata è la sfida tra Giron e Gojowczyk, a cui seguirà poi la sfida tra il polacco Hurkacz e Andy Murray. Ecco quindi il programma della giornata. COURT CENTRAL A partire dalle ore 14:00 – Giron vs (Q) Gojowczyk A seguire – (1) Hurkacz vs (WC) MurrayNon prima delle 18:00 – Basilashvili OR Davidovich Fokina vs MonfilsA seguire – (Q) Rune vs (2) Carreno Busta SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilcon glie l’didell’Atp diper quanto riguarda la giornata di24. Si entra nella fase calda della competizione indoor, arrivata ora ai quarti di finale. Ad aprire la giornata è la sfida tra Giron e Gojowczyk, a cui seguirà poi la sfida tra il polacco Hurkacz e Andy Murray. Ecco quindi ildella giornata. COURT CENTRAL A partire dalle ore 14:00 – Giron vs (Q) Gojowczyk A seguire – (1) Hurkacz vs (WC) MurrayNon prima delle 18:00 – Basilashvili OR Davidovich Fokina vs MonfilsA seguire – (Q) Rune vs (2) Carreno Busta SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Atp Metz Hurkacz, che giocata: fa punto girato di spalle! Grande gesto tecnico del polacco Hubert Hurkacz, nella gara dei quarti di finale di doppio del torneo di tennis Atp di Metz

Moselle Open: Sonego fuori al secondo turno Finisce al secondo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al torneo "Moselle Open", ATP 250 con 419.470 euro di montepremi, in corso sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 25enne torinese, numero 24 del ranking e quinto favorito del seeding, dopo essersi sbarazzato all'esordio ...

ATP Metz: Murray non si arrende mai oktennis Atp Metz 2021: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 24 settembre Il programma con gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp di Metz 2021 per quanto riguarda la giornata di venerdì 24 settembre. Si entra nella fase calda della competizione indoor, arrivata ora ai quart ...

ATP Metz: Hurkacz raggiunge Murray, avanti anche Monfils Il polacco domina Pouille e andrà a sfidare l'ex numero uno del mondo. Gael batte Kohlscreiber, De Minaur e Khachanov eliminati ...

