Astralis si separa da MagiFelix | “Vogliamo progredire” Il 21enne mid-laner è molto richiesto

Leggi su esports247

(Di giovedì 23 settembre 2021)non rinnoverà il contratto di Carl “” Felix in vista della prossima stagione. Ad annunciarlo è stata proprio l’organizzazione europea di League of Legends, che ha pubblicato un tweet per confermare lazione con il mid-. Ilprofessionista svedese non dovrebbe comunque fare troppa fatica a trovare una nuova squadra. Il giocatore infatti è, anche grazie ai suoi ottimi trascorsi in team come Movistar Riders e Fnatic Rising. “è stato un membro importante nella prima stagione diin League of Legends – scrivenel suo tweet – Il nostro obiettivo èe migliorare costantemente il nostro gioco: annunceremo tutti i dettagli ...