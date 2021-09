Anna Corona aveva Denise Pipitone in albergo: cadono tutte le accuse, la testimone ha inventato tutto (Di giovedì 23 settembre 2021) Quando a maggio era trapelata questa indiscrezione sulle nuove indagini per il caso Denise Pipitone, si era pensato che 17 anni dopo, arrivare a una verità taciuta per così tanto tempo, poteva essere fondamentale. Ed è probabilmente anche per questo che la procura di Marsala non ha voluto lasciare nulla al caso, indagando ancora e cercando la verità. Anna Corona, come raccontano i giornalisti di Chi l’ha visto nella puntata in onda il 22 settembre 2021, era stata accusata da due persone diverse. Ci concentriamo sulla prima accusa, arrivata da una donna di Roma che aveva detto di aver visto la ex moglie di Piero Pulizzi, nell’Hotel presso il quale lavorava, in compagnia di una bambina. La donna, ascoltata immediatamente dopo il suo racconto, aveva anche aggiunto altri dettagli, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 settembre 2021) Quando a maggio era trapelata questa indiscrezione sulle nuove indagini per il caso, si era pensato che 17 anni dopo, arrivare a una verità taciuta per così tanto tempo, poteva essere fondamentale. Ed è probabilmente anche per questo che la procura di Marsala non ha voluto lasciare nulla al caso, indagando ancora e cercando la verità., come raccontano i giornalisti di Chi l’ha visto nella puntata in onda il 22 settembre 2021, era stata accusata da due persone diverse. Ci concentriamo sulla prima accusa, arrivata da una donna di Roma chedetto di aver visto la ex moglie di Piero Pulizzi, nell’Hotel presso il quale lavorava, in compagnia di una bambina. La donna, ascoltata immediatamente dopo il suo racconto,anche aggiunto altri dettagli, ...

