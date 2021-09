Amici 21 cambia programmazione | sarà sempre di domenica?

(Di giovedì 23 settembre 2021) Per21 si prevede un’importante novità. Sembra, infatti, che dopo gli ottimi risultati della prima puntata, che è andata in ondascorsa, sia confermato lo slittamento delladal sabato allapomeriggio. Sospeso, per il momento, il programma di Anna Tatangelo?21 è ricominciato e gli ascolti hanno già premiato il programma di Maria De Filippi. Il tentativo di Mediaset, che ha deciso di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

giuandsan : cambia la categoria ma resta amici di Lorella eh #amici21 - Lincy10415 : 'Ancora che si parla di canoni fisici nella danza!' Disse la dea greca Elena D'Amario. A parte gli scherzi, costitu… - mauroevangelis1 : @Smartitina Cambia amici - tinomotta : RT @doctorgis84: Questo thread è solo una breve raccolta dei deliri contraddittori dei #novax, #negazionisti e #servidellalega. O meglio, d… - deIetefrvr : eh no porcodio mi fanno troppo incazzare i miei amici che propongono una cosa e poi loro stessi hanno problemi a fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici cambia

instaNews

- Sul suo profilo Instagram posta spesso foto insieme ai suoifamosi, tra loro Riccardo ... in cui ha rivestito il ruolo di Carolina Scapece, la cattiva che però nell'ultima stagionevita. ...Un chiarimento che però nonla sostanza dell'accusa, dato che come stabilito dall'autopsia ... ndr) si è allontanato mentre Pincarelli continuava la lite verbale con altridi Zurma. Poi si ...Raimondo Todaro replica alla lettera di Alessandra Celentano e difende Serena: "È follia" Sarà un anno all'insegna delle discussioni tra Raimondo Todaro e ...“ Vivo per miracolo ”. Lo ripete più volte Andrea Fratino, volto della prima edizione del reality show “ La Caserma ” e idolo dei teenager su TikTok con oltre 600mila “fan”. L’influencer è stato vitti ...