Alan Wake Remastered: modifiche in arrivo per collegarlo ad altri giochi Remedy?

Remedy ha suggerito che Alan Wake Remastered potrebbe presentare delle modifiche per collegarlo agli altri giochi dello studio

Remedy Entertainment ha ampiamente confermato come, da ora in avanti, abbia in mentre di creare un ampio universo condiviso, capace di abbracciare tutti i suoi giochi. Già in passato si era parlato di questo mondo unico, in occasione del rilascio di AWE, la seconda espansione diretta al fortunato Control. E già il DLC in questione aveva messo in luce questa volontà, inserendo all'interno della lore del titolo la figura del mai dimenticato Alan Wake. E proprio il ritorno dello scrittore di Bright Falls, grazie ad Alan Wake Remastered, potrebbe essere l'occasione perfetta per espandere ulteriormente questo universo condiviso.

