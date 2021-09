Uccise il compagno che le puntava un coltello alla gola, Silvia Rossetto assolta anche in appello: “Fu legittima difesa” (Di mercoledì 22 settembre 2021) È stata assolta anche dalla corte di Assise di appello di Torino per legittima difesa la cinquantenne Silvia Rossetto, processata per avere ucciso il compagno il 2 settembre 2018 nel corso di una lite a Nichelino (Torino). L’uomo, Giuseppe Marcon, le aveva puntato un coltello alla gola, e lei ne aveva estratto un altro da un mobile della cucina. La procura aveva impugnato la sentenza di primo grado parlando di eccesso colposo, ma la corte ha dato ragione all’avvocato difensore Sergio Bersano. “Mi aspettavo la conferma dell’assoluzione – è il commento dell’avvocato difensore – anche perché la sentenza di primo grado del gup Stefano Vitelli era stata ampia ed estesamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) È statacorte di Assise didi Torino perla cinquantenne, processata per avere ucciso ilil 2 settembre 2018 nel corso di una lite a Nichelino (Torino). L’uomo, Giuseppe Marcon, le aveva puntato un, e lei ne aveva estratto un altro da un mobile della cucina. La procura aveva impugnato la sentenza di primo grado parlando di eccesso colposo, ma la corte ha dato ragione all’avvocato difensore Sergio Bersano. “Mi aspettavo la conferma dell’assoluzione – è il commento dell’avvocato difensore –perché la sentenza di primo grado del gup Stefano Vitelli era stata ampia ed estesamente ...

