Obbligo Green pass in Parlamento, Fico: "Taglio diaria a deputati inadempienti" (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'Obbligo del Green pass varrà anche in Parlamento. Autodichia o no, l'ufficio di presidenza di Montecitorio estende l'Obbligo del certificato verde a tutti i luoghi della Camera. L'Obbligo si estende ...

Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospen… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - LoveLifeFlower : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? Oggi ho votato CONTRO la conversione in legge del DL 111 che ha imposto il GREEN PASS a insegnanti, student… - LuigiF97101292 : RT @rej_panta: Decreto green pass bis: obbligo per sciare, tampone di 72 ore e dad solo in zona rossa -