Obbligo di green pass anche alla Camera, i deputati recepiscono il Dl (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’Obbligo del green pass verrà esteso a tutti i luoghi di Montecitorio. Per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria per i deputati. Lo abbiamo deciso oggi, in perfetta continuità con la delibera che già ne prevedeva l’uso alla Camera”. Lo scrive su Twitter il presidente della Camera Roberto Fico, dopo l’ufficio di presidenza che ha recepito il recente decreto legge sul green pass.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’delverrà esteso a tutti i luoghi di Montecitorio. Per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria per i. Lo abbiamo deciso oggi, in perfetta continuità con la delibera che già ne prevedeva l’uso”. Lo scrive su Twitter il presidente dellaRoberto Fico, dopo l’ufficio di presidenza che ha recepito il recente decreto legge sul.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

