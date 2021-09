Netflix gratis su Android, ma non per tutti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Netflix ha bisogno di cambiare rotta per provare a dare una nuova accelerata sul fronte dei nuovi utenti. Dopo il picco di 200 milioni di abbonati raggiunto (anche) grazie alla pandemia, la TV in streaming deve modificare la propria strategia per continuare a crescere: così, dopo l’avvio dei test per l’introduzione dei videogiochi all’interno della piattaforma e aver aperto all’ipotesi di allargare il proprio spettro di interesse anche agli eventi live – si è parlato della possibilità di trasmettere le gare di Formula Uno dopo il successo della serie Drive to survive e del docufilm su Michael Schumacher – Netflix sta pensando alla possibilità di concedere la possibilità di abbonarsi gratuitamente. E non parliamo di una prova gratis di 30 giorni, come già successo al momento del lancio in Italia, ma di un vero e proprio abbonamento a ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 settembre 2021)ha bisogno di cambiare rotta per provare a dare una nuova accelerata sul fronte dei nuovi utenti. Dopo il picco di 200 milioni di abbonati raggiunto (anche) grazie alla pandemia, la TV in streaming deve modificare la propria strategia per continuare a crescere: così, dopo l’avvio dei test per l’introduzione dei videogiochi all’interno della piattaforma e aver aperto all’ipotesi di allargare il proprio spettro di interesse anche agli eventi live – si è parlato della possibilità di trasmettere le gare di Formula Uno dopo il successo della serie Drive to survive e del docufilm su Michael Schumacher –sta pensando alla possibilità di concedere la possibilità di abbonarsi gratuitamente. E non parliamo di una provadi 30 giorni, come già successo al momento del lancio in Italia, ma di un vero e proprio abbonamento a ...

