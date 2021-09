Nedved rassicura i tifosi | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel pre-partita del match tra Juventus e Spezia, il vicepresidente bianconero, Pavel, ha parlato della situazione contrattuale di Paulo Dybala. La furia ceca ha volutore così idella Vecchia Signora: “Siamo in trattativa con Paulo Dybala per la proroga del contratto. Siamo fiduciosi di chiudere un accordo“. La telenovela legata a Dybala è destinata ancora a durare, ma con fiducia. Spetta ora alle parti trovare la soluzione opportuna, per definire il futuro della Joya e il destino della Juventus. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.