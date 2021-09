Napoli: per Lobotka terapie e personalizzato in palestra (Di mercoledì 22 settembre 2021) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domani a Marassi per la quinta giornata di Serie A (ore 18.30). Dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra ha svolto esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. Successivamente possesso palla e partitina a campo ridotto. Lobotka ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Seduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domani a Marassi per la quinta giornata di Serie A (ore 18.30). Dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra ha svolto esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. Successivamente possesso palla e partitina a campo ridotto.ha fattoe lavoroin

