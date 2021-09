Napoli da scudetto | Maggio | «Nel 2018 subimmo la pressione | ora…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex calciatore delChristianha parlato delle possibilità didella squadra azzurra Christian, ex terzino e anche capitano del, in una intervista a Il Mattino ha parlato delle possibilitàdella squadra azzurra paragonando questa stagione a quella del. «Erano altri anni. Stagioni molto diverse da questa, e infatti penso che le cose stavolta possano andare molto diversamente. Innanzitutto all’epoca la Juventus era molto più forte, anzi era una vera corazzata rispetto a oggi, e poi anche ilha fatto un gran bel salto in avanti. Cosa successe quell’anno? Tantapsicologica. Soprattutto se non sei abituato, come non lo eravamo noi in quel campionato. Inconsciamente avevamo ...