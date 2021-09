Monreale, arriva un weekend colmo di eventi (Di mercoledì 22 settembre 2021) A Monreale l’ultimo weekend di settembre si annuncia ricco di eventi. Ne dà notizia l’assessore Letizia Sardisco. Si comincia venerdì 24 alle ore 21:00, con il gruppo Rakija Bomba Trio in versione itinerante per le vie della cittadina normanna. Sabato e domenica, grazie al festival Le vie dei tesori saranno aperti ben dieci siti monumentali che orgogliosamente si impegnano a dimostrare che la storia di Monreale ruota tutta intorno al maestoso Duomo, ma non si esaurisce con i mosaici bizantini: ed ecco non solo chiese colme di sorprendenti ricchezze artistiche, ma anche biblioteche ricche di migliaia di preziosi incunaboli e cinquecentine. Il programma del festival è completato da escursioni come quella al Castellaccio (la domenica pomeriggio, con incluso un concerto in loco) o “esperienze” come quella all’antico ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al’ultimodi settembre si annuncia ricco di. Ne dà notizia l’assessore Letizia Sardisco. Si comincia venerdì 24 alle ore 21:00, con il gruppo Rakija Bomba Trio in versione itinerante per le vie della cittadina normanna. Sabato e domenica, grazie al festival Le vie dei tesori saranno aperti ben dieci siti monumentali che orgogliosamente si impegnano a dimostrare che la storia diruota tutta intorno al maestoso Duomo, ma non si esaurisce con i mosaici bizantini: ed ecco non solo chiese colme di sorprendenti ricchezze artistiche, ma anche biblioteche ricche di migliaia di preziosi incunaboli e cinquecentine. Il programma del festival è completato da escursioni come quella al Castellaccio (la domenica pomeriggio, con incluso un concerto in loco) o “esperienze” come quella all’antico ...

