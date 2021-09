Milan - Venezia 2 - 0, Brahim Diaz e Theo Hernandez spingono i rossoneri in vetta con l'Inter (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano, 22 settembre 2021 " Prova di maturità superata per il Milan di Stefano Pioli che, dopo il pareggio con la Juventus , sconfigge - nonostante la grande emergenza infortunati - il Venezia con un ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021)o, 22 settembre 2021 " Prova di maturità superata per ildi Stefano Pioli che, dopo il pareggio con la Juventus , sconfigge - nonostante la grande emergenza infortunati - ilcon un ...

Advertising

AntoVitiello : #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza tropp… - PBPcalcio : Partita ostica contro un #Venezia ben organizzato, molto chiuso e bravo a chiudere le linee di passaggio. #Milan ch… - OptaPaolo : 24&166 - L'11 iniziale del Milan contro il Venezia è il più giovane schierato da una squadra in una partita di ques… - BigMike94187085 : RT @acmilan: ? Three wins from three at home: read our write-up of #MilanVenezia ?? - NRegimenti : RT @acmilan: ? Three wins from three at home: read our write-up of #MilanVenezia ?? -