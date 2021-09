Meteo Roma del 22-09-2021 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non avremo variazioni di rilievo con velature in transito e locali addensamenti al nord-est in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile prosciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio ancora bel tempo con Cieli per lo più sereni e qualche velatura sulle Adriatic in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cherry sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino piogge sparse su Sardegna e Sicilia Orientale asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio qualche pioggia orientali di Sardegna Sicilia e sulla Calabria tempo stabile altrove migliore in ...