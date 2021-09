L’orazione per B. la recita Prodi. La vera ‘follia all’italiana’ è difendere il Caimano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Questo testo contiene rimandi alla famosa orazione funebre di Marco Antonio per Giulio Cesare di William Skakespeare. Romano Prodi sa che Silvio Berlusconi utilizza (da sempre) i certificati medici per non presentarsi alle udienze e allungare i processi, e tuttavia lo difende calpestando i magistrati (“Proporre una perizia psichiatrica per Berlusconi è una delle ennesime follie dell’Italia”); ma Prodi è uomo d’onore e non posso pensar male di lui. Egli sa che i processi a carico di B. sono fermi da mesi, che molti sono già finiti in prescrizione, che la tecnica dilatoria è un escamotage (un inganno, un trucco) per sottrarsi alla magistratura, lo sa, ma ha parole pro-Caimano: Prodi parla di follie dei pm; e Prodi è uomo d’onore. Egli sa che decine di avvocati sono al servizio di B. per difenderlo dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Questo testo contiene rimandi alla famosa orazione funebre di Marco Antonio per Giulio Cesare di William Skakespeare. Romanosa che Silvio Berlusconi utilizza (da sempre) i certificati medici per non presentarsi alle udienze e allungare i processi, e tuttavia lo difende calpestando i magistrati (“Proporre una perizia psichiatrica per Berlusconi è una delle ennesime follie dell’Italia”); maè uomo d’onore e non posso pensar male di lui. Egli sa che i processi a carico di B. sono fermi da mesi, che molti sono già finiti in prescrizione, che la tecnica dilatoria è un escamotage (un inganno, un trucco) per sottrarsi alla magistratura, lo sa, ma ha parole pro-parla di follie dei pm; eè uomo d’onore. Egli sa che decine di avvocati sono al servizio di B. per difenderlo dal ...

