LIVE MotoGP | Test Misano 2021 in DIRETTA | Aleix Espargarò in testa davanti a Quartararo e Miller! Bene Marini e Pirro

(Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Si migliora Marc Marquez che balza in sesta posizione! 1:32.294 e cinque decimi e mezzo di ritardo da. 16.02 Anche Dani Pedrosa sta effettuando diversi tentativi con la sua KTM. 16.00 Arriva Michelee fa un gran tempo! 1:32.447 e ottava posizione con la sua Ducati! 15.59 Questi i tempi cronometrati fatti registrare sinora in questa sessione pomeridiana: 1 41 A. ESPARGARO 1:31.743 2 20 F.+0.231 3 43 J. MILLER +0.423 4 44 P. ESPARGARO +0.445 5 10 L.+0.458 6 42 A. RINS +0.609 7 36 J. MIR +0.632 8 73 A. MARQUEZ +0.723 9 12 M. VIÑALES +0.758 10 33 B. BINDER +0.786 15.56 Ben ventisei ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO VINCE ANCORAAA ?? ENEA FAVOLOSO SUL PODIOOOOOO LIVE ? - vbikestore : LIVE: Le novità dal Test di Misano - infoitsport : LIVE - La diretta del secondo giorno di test a Misano della MotoGP - rossi_anton78 : LIVE: Le novità dal Test di Misano - infoitsport : LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: day-2, bandiera verde! Vinales subito in pista -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

... spazio anche per il pilota dellaAndrea Iannone , ex di Belén Rodríguez e, poi, di Giulia ... ex calciatore di Serie A, Memo Remigi , il cantante visto, di recente, a "Propaganda" su La7, ...Tra pochi minuti si parte! Il programma della giornata - La cronaca del Day1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella seconda, ed ultima giornata di test riservati alladi Misano . Dopo ...La seconda giornata dei test MotoGP di Misano scatterà alle ore 10.00 per concludersi alle ore 18.00 9.53 Continua a girare Vinales, nono passaggio per l’iberico che, lo ricordiamo, è stato licenziato ...MotoGP: Ultimo giorno di prove per i pilota della MotoGP. Tutti gli aggiornamenti, i tempi, le foto, le curiosità dal circuito romagnolo ...