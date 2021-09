Istat, nel 2020 deficit/Pil al 9,6% e debito al 155,6. Adesso indicatori tutti positivi (Di mercoledì 22 settembre 2021) In aumento la pressione fiscale complessiva che nello scorso anno è risultata pari al 42,8%. A luglio crescita congiunturale del fatturato dell'industria dello ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 settembre 2021) In aumento la pressione fiscale complessiva che nello scorso anno è risultata pari al 42,8%. A luglio crescita congiunturale del fatturato dell'industria dello ...

Advertising

istat_it : Conti economici nazionali: nel 2020 Pil -8,9% (invariato rispetto alla stima di marzo) +0,4% nel 2019; Indebitamen… - Corriere : Istat, crolla il reddito delle famiglie nel 2020: -2,9% in valore (e -2,6% sul potere d... - fattoquotidiano : Non si trovano lavoratori? I dati Istat: nel settore ospitalità e ristorazione il tasso di posti vacanti è sotto i… - SardusAutocton : RT @Corriere: Istat, crolla il reddito delle famiglie nel 2020: -2,9% in valore (e -2,6% sul potere d... - KikiBenigno : RT @mauroberruto: L’#ISTAT certifica il crollo del reddito delle famiglie (-2.9%). Le famiglie saranno costrette a tagliare dal proprio bud… -