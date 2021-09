Il terribile dramma di Shannen Doherty, l’attrice di Streghe e Beverly Hills 90210 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Shannen Doherty è conosciuta in Italia per aver interpretato il ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e successivamente per il ruolo di Prue Halliwell in Streghe. l’attrice ha scoperto di essere affetta da cancro al seno nel 2015 e da quel giorno ha voluto non nascondersi rivelando tutti i suoi fans di aver contratto la terribile malattia. Ora però arriva un pesante aggiornamento sulle sue condizioni di salute in quanto il tumore fare essere ormai arrivato al quarto stadio. Recentemente l’attrice ha interpretato sul set un ruolo proprio che parla di una donna malata di cancro e dei suoi drammi e di come vive la malattia. Sonia Brugarelli al veleno su Tommaso ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 settembre 2021)è conosciuta in Italia per aver interpretato il ruolo di Brenda Walsh ine successivamente per il ruolo di Prue Halliwell inha scoperto di essere affetta da cancro al seno nel 2015 e da quel giorno ha voluto non nascondersi rivelando tutti i suoi fans di aver contratto lamalattia. Ora però arriva un pesante aggiornamento sulle sue condizioni di salute in quanto il tumore fare essere ormai arrivato al quarto stadio. Recentementeha interpretato sul set un ruolo proprio che parla di una donna malata di cancro e dei suoi drammi e di come vive la malattia. Sonia Brugarelli al veleno su Tommaso ...

Advertising

FerdiGiugliano : 'Il G20 deve porsi come obiettivi primari il rispetto delle libertà e il mantenimento della pace. La crisi in Afgha… - labarbierina : @violalaviola Io la trovo terribile.. quando vuole sembrare triste le viene da ridere… voce senza nessuna impostazi… - infoitcultura : Massimo Boldi, la rivelazione sul dramma che gli ha rovinato la vita: “Quella malattia è terribile” - infoitcultura : Dramma per Soleil Sorge: il terribile lutto che l'ha cambiata per sempre - RidleyScottex : I ??Jo Squillo,e soffro x il terribile dramma che stanno vivendo le donne afghane e nn solo(uomini,bambini e comuni… -