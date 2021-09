Highlights e gol Salernitana-Verona 2-2, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli Highlights e i gol di Salernitana-Verona 2-2, match valevole per quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Quattro gol, due legni e tanto spettacolo all’Arechi, dove i padroni di casa riescono finalmente ad ottenere il primo punto della stagione. Prima mezz’ora dominata dalla squadra di Tudor, che si porta rapidamente avanti di due gol grazie ad uno scatenato Kalinic. La Salernitana però non si abbatte e reagisce, accorciando le distanze con Gondo e trovano il pari con Mamadou Coulibaly. La fortuna non aiuta i veneti, che colpiscono sia un palo con Kalinic che una traversa con Barak. Le due squadre devono dunque accontentarsi di un punto a testa. I diritti degli Highlights del campionato di Serie A sono detenuti in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Glie i gol di2-2, match valevole per quinta giornata del campionato di. Quattro gol, due legni e tanto spettacolo all’Arechi, dove i padroni di casa riescono finalmente ad ottenere il primo punto della stagione. Prima mezz’ora dominata dalla squadra di Tudor, che si porta rapidamente avanti di due gol grazie ad uno scatenato Kalinic. Laperò non si abbatte e reagisce, accorciando le distanze con Gondo e trovano il pari con Mamadou Coulibaly. La fortuna non aiuta i veneti, che colpiscono sia un palo con Kalinic che una traversa con Barak. Le due squadre devono dunque accontentarsi di un punto a testa. I diritti deglidel campionato diA sono detenuti in ...

