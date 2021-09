Germania, stop risarcimenti ai non vaccinati in quarantena (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dal primo novembre i lavoratori tedeschi in quarantena e non vaccinati non riceveranno più il versamento dei contributi della cassa malattia. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Jens Spahn, in accordo con i colleghi dei Laender. Finora il governo tedesco aveva pagato un risarcimento per la perdita dello stipendio a quei lavoratori costretti all’isolamento per essere stati in contatto con una persona contagiata o per essere tornati da una zona «ad alto rischio» all’estero (tra queste Gran Bretagna, Turchia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dal primo novembre i lavoratori tedeschi ine nonnon riceveranno più il versamento dei contributi della cassa malattia. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Jens Spahn, in accordo con i colleghi dei Laender. Finora il governo tedesco aveva pagato un risarcimento per la perdita dello stipendio a quei lavoratori costretti all’isolamento per essere stati in contatto con una persona contagiata o per essere tornati da una zona «ad alto rischio» all’estero (tra queste Gran Bretagna, Turchia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

