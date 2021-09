Advertising

ZZiliani : La #Fiorentina di #Italiano è strepitosa ma il gol dell’1-0 di #Sottil è viziato da un fallo di #Gonzalez che va co… - sportli26181512 : Fallo di Gonzalez su Skriniar: da annullare l'1-0. Giusto il rosso a Nico, ma...: Fallo di Gonzalez su Skriniar: da… - Mkmemo19 : RT @ZZiliani: La #Fiorentina di #Italiano è strepitosa ma il gol dell’1-0 di #Sottil è viziato da un fallo di #Gonzalez che va col corpo su… - Marcogatti1986 : @jack29cf @LucaMarelli72 Anche il fallo di gonzalez su skriniar in occasione del primo gol è sparito… - Felice18292003 : RT @ZZiliani: La #Fiorentina di #Italiano è strepitosa ma il gol dell’1-0 di #Sottil è viziato da un fallo di #Gonzalez che va col corpo su… -

Prima del gol della Fiorentina, al 18', non convince l'ammonizione comminata a Skriniar persu Nico: il fischio ci può stare, il giallo è eccessivo. Al 37' Fabbri non si accorge di un ...Siamo andati sotto, ma vorrei rivedere l'azione del loro gol (Inzaghi si riferisce aldisu Skriniar, non sanzionato, ndr). Poi abbiamo fatto meglio dall'ultimo quarto d'ora del primo ...Un minuto prima gli ospiti protestano per un fallo di mano di Biraghi ma il tocco è fuori area ... Le chance viola di rimonta si esauriscono a 13' dalla fine quando Nico Gonzalez viene espulso per ...Poteva starci il fallo (se ne sono visti tanti così e Fabbri aveva iniziato fischiando molto), fa proseguire e a quel punto il VAR non può intervenire. Poi applaude Fabbri e a quel punto il rosso è in ...