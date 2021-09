“È arrivata la polizia”. Bimbo caduto dal balcone, tensione all’esterno della chiesa durante il funerale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Oggi è stato il giorno dell’addio per Samuele. Il bambino di Napoli caduto da un balcone venerdì scorso. Un dramma dai contorni sfumati. Per l’omicidio del piccolo Samuele, nelle ore scorse, era stato arrestato con l’accusa di omicidio Mariano Cannio, il 38enne domestico chiamato per piccoli lavoretti in casa. A officiare la cerimonia in una chiesa strapiena è stato don Mimmo Battaglia nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Napoli. L’arcivescovo di Napoli si è raccolto brevemente in preghiera davanti al feretro del piccolo Samuele. Poi nell’omelia ha usato parole di dolore e speranza. “Una tragedia che non ha confini. Forse solo tu, Samuele, oggi avresti diritto di parola. E da lassù continui a dire: ti voglio bene. Oggi vogliamo affidarti alla vita e alla tenerezza di una rosa”, ha detto don Battaglia aprendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Oggi è stato il giorno dell’addio per Samuele. Il bambino di Napolida unvenerdì scorso. Un dramma dai contorni sfumati. Per l’omicidio del piccolo Samuele, nelle ore scorse, era stato arrestato con l’accusa di omicidio Mariano Cannio, il 38enne domestico chiamato per piccoli lavoretti in casa. A officiare la cerimonia in unastrapiena è stato don Mimmo Battaglia nelladi Santa Maria degli Angeli a Napoli. L’arcivescovo di Napoli si è raccolto brevemente in preghiera davanti al feretro del piccolo Samuele. Poi nell’omelia ha usato parole di dolore e speranza. “Una tragedia che non ha confini. Forse solo tu, Samuele, oggi avresti diritto di parola. E da lassù continui a dire: ti voglio bene. Oggi vogliamo affidarti alla vita e alla tenerezza di una rosa”, ha detto don Battaglia aprendo ...

