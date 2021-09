DIRETTA Spezia-Juventus | segui la partita LIVE

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Spezia

E tornano gli insulti razzisti IL RICORDO Juve - Milan, il ricordo di Morini con un minuto di silenzio SPORT Juve - Milan, Bonucci - Rebic: il duello visto dai social SEGUI LADI- ...Orari tv dove vedere le partite Salernitana - Verona In tv Segui la- Juventus In tv Segui laCagliari - Empoli In tv Segui laMilan - Venezia In tv Segui la...Spezia-Juventus, streaming e dove vederla in diretta tv su DAZN. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri.Spezia-Juventus: Dove Vederla I bianconeri hanno punti e morale da recuperare. Allegri spera di farlo con il gioco e in modo convincente.