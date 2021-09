Bel tempo e temperature gradevoli

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Un cielo azzurro sopra Bergamo ha caratterizzato la giornata di martedì: come proseguirà la settimana lo spiega Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Da mercoledì e nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà ad abbracciare la nostra penisola e anche il nord Italia, determinando una serie di giornate stabili con il solo disturbo di qualche banda di nuvolosità innocua in transito, ma senza fenomeni attesi. Lerientreranno nelle medie del periodo, con un lieve rialzo nei valori massimi atteso per la giornata di venerdi. Mercoledì 22 settembre 2021Previsto: Al mattino si attende nuvolosità diffusa specialmente nelle aree di pianura, per la presenza di nubi basse, che tenderanno poi a dissolversi nel corso della mattinata stessa. Lasciando spazio a cieli da sereni a poco nuvolosi su tutta la regione per il resto ...